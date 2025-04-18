世界5月法說 三議題聚焦

晶圓代工廠世界先進（5347）昨（18）日預告5月6日召開線上法人說明會。公布2025年第1季的財務結果以及對2025年第2季的營運展望。由於成熟製程市場逐步復甦，法人聚焦今年第2季復甦力道、新加坡廠進度、關稅影響半導體景氣等議題。

世界先進今年前三月合併營收約119.49億元，季增約3.4%，與去年同期96.33億元相較，年增加約24.1%，展現復甦力道。

世界先進前一次法說會上提到，由於客戶庫存調整後需求提升，以及供應鏈為了因應關稅不確定性而拉動需求，世界先進預測2025年第1季晶圓出貨量季成長8%至10%，平均售價則較上季下降4%至6%，毛利率估將在29%至31%之間，毛利率可望呈現季增0.3個百分點以上。

世界先進近期完成與客戶洽談，預計將在2025年第1季認列營收2%的額外長約收入，實際毛利率等數據尚待公司結算公布。

就2025年景氣，世界先進董事長暨策略長方略日前在媒體交流會表示說，維持2025年溫和成長看法，但也要注意關稅對整體經濟的影響。海外布局方面，新加坡投資12吋廠近2,000億元投資維持不變、且加速推進。