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上奇第1季 EPS 0.59元

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北報導

上奇科技（6123）昨（18）日公布今年第1季稅後純益3,671萬元，年減30%，季減37%，主要是受到產品組合與匯率的影響；第1季每股純益（EPS）0.59元，去年同期EPS為0.84元，去年第4季EPS為0.94元。

上奇集團發言人魏茂發表示，上奇子公司昕奇雲端第1季持續展現強勁動能，營收較去年同期成長42%，貢獻營收比重達34%，成為集團成長的重要推力。企業服務方面，子公司香港Senco Masslink穩健成長，年增逾一成，貢獻營收60%。

上奇表示，將持續強化營運韌性，聚焦高成長與高附加價值業務。

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