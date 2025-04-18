亞泰第1季 EPS 估1.9元

影像感測器（CIS）大廠亞泰影像（4974）3月營收4.54億元，改寫去年8月以來最佳，月增近83%，第1季營收11.01億元，年增28.8%，為同期新高。法人預期，隨營收規模放大，加上台幣及人民幣走貶帶來業外匯兌收益，估計今年首季每股純益（EPS）應有逾1.9元，改寫同期新猷。

亞泰不回應法人預估的財務數字，亞泰首季營收季減0.5%，年增28.7%。亞泰總經理吳淑品日前表示，下游客戶庫存處於健康水位，估計今年全年毛利率有望力守去年16%至17%水準。

儘管3月營收衝高，惟4月正好處於潑水節期間，加上日前緬甸地震影響，亞泰的CIS主要以緬甸為生產據點，預期4月營收可能自高點滑落。