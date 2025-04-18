快訊

日本長野縣發生規模5.0地震！震源深度僅10公里 最大震度5弱

綠營赴監院陳情彈劾 蔣萬安挨批「帶頭違法」霸氣回7個字

唯數娛樂科技中止興櫃股票買賣及撤銷股票公開發行案

經濟日報／ 記者劉芳妙／台北即時報導

興櫃娛樂公司唯數娛樂科技（6626）18日召開重大訊息說明會，鑒於目前整體經營發展規劃考量，因應未來長期發展策略，重新強化營運與財務結構，今天召開董事會，決議通過終止本公司興櫃股票買賣及撤銷股票公開發行案。

公司表示，會後擬向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請同意終止股票興櫃市場買賣，後續將依照財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心之「櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」辦理相關事宜，實際終止登錄興櫃股票日期將依照財團法人證券櫃檯買賣中心之公告為準。

此外，將依公司法規定，提請股東會通過停止公開發行之決議後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請停止公開發行，造成股東不便，在此表達萬分歉意。

股票 興櫃

延伸閱讀

教育部擬編識讀中國威脅教材 邱垂正：助益反認知戰

台積電法說大致符合外資預期 高盛、美銀降目標價

保德信投信扎根REITs 贏得雙獎殊榮

【重磅快評】閣員消滅中華民國 卓揆拿什麼戰蔣萬安？

相關新聞

富強鑫奪訂單 出貨喊衝

富強鑫（6603）昨（17）日舉行法說會指出，剛獲中國大陸知名電動車品牌廠、台灣ICT半導體等客戶的智慧射出成型設備訂單...

金利食安5月上櫃 每股35元

台灣首家冷壓果汁廠金利食安（7743）昨（17）日舉行業績發表會，金利食安董事長廖日興表示，公司預計5月中上櫃，暫定承銷...

辣椒第1季每股賺2.3元

遊戲營運商辣椒（4946）昨（17）日公告自結3月淨利700萬元，擺脫去年同期虧損陰霾，單月每股純益0.94元；自結首季...

聯亞3月 EPS 0.3元

光通訊大廠聯亞（3081）因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，昨（17）日應主管機關要求，公布自結3月稅前盈餘3,...

宜特第1季 EPS 1.7元

電子產品驗證服務業者宜特（3289）昨（17）日公布自結首季歸屬母公司業主淨利1.26億元，季增39.4％，年減5.1％...

山太士搶先進封裝商機

半導體先進封裝與測試材料商山太士（3595）搶攻先進封裝商機，推出翹曲控制解決方案，現已出貨面板廠，並小量導入封測廠，後...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。