普鴻股利來了！每股現金2.8元、股票1.5元 大股東千萬入袋

資服廠商普鴻資訊（6590）已於18日發放113年度股利，每股將各自配發現金股利2.8元、以及股票股利1.5元，而據公開資料顯示，普鴻第一大股東為現任董事長林群國成立的群發投資公司，截至今年3月為止，持股張數總計5286張，持股比例大約24.29%，預計可謂其賺進現金股利1480萬元、股票股利792.9萬元，合計大約可以領到2272.9萬元的鉅款，十分驚人。

根據公開資訊顯示，普鴻內部第二大股東為承欣投資，持股張數總計2653張，持股比例則高達12.19%，預計將配發現金股利742.84萬元、股票股利397.95萬元，合計大約可以領到1140.79萬元。而普鴻第三大股東為經貿聯網科技，持股張數總計1394張，持股比例則高達6.4%，預計將配發現金股利390.32萬元、股票股利209.1萬元，合計大約可以領到599.42萬元。

據悉，普鴻日前公布3月合併營收達0.6億元，月增10.3%、年增13.7%，截至目前已連2個月繳出「年月雙增」的佳績，合併前3個月營收則達到1.61億元，年增8.2%，整體表現優於市場預期，而今年適逢普鴻成立以來的第25年，經營團隊也預告將規劃活動盛大慶祝。普鴻18日以71.8元紅盤開出，盤中最高爬升至72元，但終場漲幅收斂，仍以71.8元作收，較前一日收盤價上漲0.2元、漲幅0.27%。

事實上，隨著資訊爆炸的時代來臨，各銀行核心系統數位轉型也成當務之急，普鴻與子公司捷智商訊分別在支付應用、資安領域，以及監理科技方面，合力取得超過五成的市占，而普鴻不僅是國內金融業主要配合的資訊服務商，也是銀行端專屬的金融資訊服務產品供應業者，其業務範圍聚焦在金融支付、財金票交等專業領域，包括ATM領錢、跨行匯款在內，這些常見的金融服務背後，有超過五成的基礎系統都來自普鴻，而它的產品不僅打入國內的銀行市場，甚至連海外都有它的客戶。