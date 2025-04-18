櫃買中心、台智雲、PwC 攜手推動 AI 新創創櫃啟航

櫃買中心（Taipei Exchange）、台灣智慧雲端服務(股)公司AI超算加速器（TWS）以及資誠聯合會計師事務所（PwC Taiwan）三方攜手宣布，將啟動AI新創加速成長機制專案，並於2025年4月18日舉辦專案啟動記者會，邀請國發會主委劉鏡清及金管會證期局局長張振山蒞臨指導及AI新創公司代表與會，場面相當熱絡。

該專案計畫內容整合「AI超算加速器」、「客戶媒合機會」、「公司制度輔導」、「創櫃板募資登板」等四大資源，結合櫃買中心創櫃板Plus與資本市場服務、台智雲AI超算加速器的算力與技術資源，以及資誠聯合會計師事務所的會計及內控制度輔導協助，為入選的臺灣AI新創企業提供算力、技術、資金、市場和制度建立的全方位支持，打造AI新創公司黃金成長的環境。

劉鏡清致詞時表示，新創是台灣的未來，為建構更完整的新創生態系，首先要把新創企業的資本規模拉大，因此，國發會目前已有7個百億基金，陸續也會配合各部會推出各項基金；未來在各項重要政策推動的過程中，AI及數位化將扮演很重要的角色，相關產業的發展也仰賴青年創業者的投入及資金的支持，國發會將持續透過各計畫與投資，結合各面向資源，積極串聯國內外校園體系與企業創投（CVC），帶動產業發展，並推動新創產業及人才往海外發展及交流學習。

此外，就AI未來的發展應用方面，國發會今年也將推出AI十項建設的國家發展計畫，其中包含4個基礎建設、3個關鍵技術及3個重大應用，希望帶動超過15兆的產值、培育50萬AI人才及10萬個高薪就業機會，為臺灣數位轉型與未來發展奠定更加穩固的基礎。

張振山致詞提到，AI人工智慧與所有行業都息息相關，透過精進與擴大AI研發與應用，將能促進台灣社會與產業成長及轉型，增加臺灣競爭力，櫃買中心今年推出創櫃板Plus新制及這次AI新創加速成長機制專案，將能促成創櫃板公司獲得更多元的投資來源，從創新孕育發揮台灣產業優勢。

櫃買中心董事長簡立忠表示，近期面對美國對等關稅及全球供應鏈重組的衝擊下，對以出口導向為主的台灣企業經營上充滿挑戰，短期內，必須發揮營運韌性，快速調整營運製造模式，加速研發提升生產能力，中長期，產、官、學界和資本市場要凝聚力量一起來推動創新及數位轉型，扶植創新新創中小微產業，以蓄積台灣競爭能量。

櫃買中心為積極響應行政院協助中小微企業多元振興發展計畫及金管會打造台灣成為亞洲資產管理中心之策略，除推出創櫃板新制外，這次更與台智雲及PwC資誠共同啟動為期6個月的創櫃板加速成長機制，期能協助新創公司藉由櫃買中心多層次市場的輔導及媒合功能來厚植實力及強化競爭力，持續孕育出臺灣的護國群山。

台智董事長雲謝明傑表示，台智雲以打造主權AI數位經濟生態系為目標，積極協助臺灣產業快速取得高效益、低門檻的AI智慧應用及雲架構解決方案，很高興能透過本次計畫，協助AI新創企業突破技術瓶頸，助力國家AI主權與智慧城市發展。

資誠所長周建宏表示，資誠長期投入數位創新與轉型服務，不僅內部開發多項數位化工具，對外也持續扶植AI新創公司建立制度，並串聯投資人與企業資源，提升新創企業在國際市場的影響力。

櫃買中心這次攜手台智雲及PwC共同推動AI新創加速成長機制，期望藉由「創櫃板Plus平台大聯盟」的團隊合作與資源整合三方發揮跨領域的專業服務，協助AI新創企業突破發展瓶頸、邁向制度化經營，並透過創櫃板登錄輔導機制，幫助中小微及新創企業在市場中脫穎而出，從產業中的「隱形冠軍」邁向「明日之星」。