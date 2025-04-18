華星光自結第1季純益2.13億元 季增四成、創單季新高
光通訊廠華星光（4979）因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，18日應主管機關要求公告3月自結數，加計先前已公告的1、2月自結數，華星光第1季自結稅後純益達2.13億元，季增40%，年增1.05倍，創單季新高，第1季累計每股純益約1.52元。
華星光3月合併營收3.76億元，營收月增2.64%，年增42.8%，創近16個月新高，自結3月稅前盈餘與稅後純益均為8,100萬元，年增102.5%，每股純益0.58元。
華星光第1季合併營收達10.67億元，季增1.8%，年增62.63%，受惠客戶訂單需求增加，營收創近37季來新高。華星光今年營運持續聚焦AI與資料中心、CPO、光達（LiDAR）及熱輔助磁記錄（HAMR）四大領域，其中800G產品需求去年已啟動，看好今年需求將明顯成長。
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