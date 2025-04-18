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上奇財報／第1季EPS 0.59元 達近32月低點

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
上奇董事長許承強。記者吳康瑋／攝影
上奇董事長許承強。記者吳康瑋／攝影

資訊服務廠商上奇（6123）於18日公布，今年首季營運成果，受到產品線結構變化影響，導致獲利下滑至3,671萬元，季減37.67%、年減30%。展望未來發展，上奇發言人魏茂發表示，團隊將持續強化自身的營運韌性，並將目光聚焦於高成長與高附加價值業務，同時也看好子公司昕奇雲端在拓展海外市場上，將大有所成，有望帶動集團數位印刷服務的表現持續成長。

魏茂發表示，昕奇雲端在本季持續展現強勁動能，營收入較去年同期成長42%，貢獻營收比重達34%，已成為集團成長的重要推力。企業服務方面，由子公司香港Senco Masslink穩健成長，年增逾一成，貢獻營收60%。在獲利表現上，受到產品線結構變化影響，資訊與設備產品專案毛利較低，加上匯率變動等外部環境挑戰，導致本季營業利益相較去年下滑。此外，因認列受益憑證的未實現評價損失，也進一步影響整體稅後淨利表現。

根據上奇18日公布財報資料顯示，2025年第1季合併營收12.74億元，季減4.21%，年減2%。營業利益6,963萬元，季減21.36%，年減18%。營業利益率5.47%。稅前淨利7,224萬元，季減28.72%，年減19％。稅前淨利率為5.67%。歸屬母公司稅後純益3,671萬元，季減37.67%，年減30%，單季每股純益（EPS）為0.59元，獲利表現下滑至近32季（8年）以來的低點。

面對快速變動的國際局勢與市場變化，魏茂發坦言，集團在未來經營上會持續強化營運韌性，並將重心移至其於高成長與高附加價值的業務，特別是昕奇雲服務在海外市場的拓展，以及數位印刷服務的持續成長，並同步優化產品組合與資源配置，提升整體營運效率與風險管理能力。

同時，以香港Senco Masslink為區域據點，積極尋求併購與策略合作，加速區域整合與全球布局，為長期成長奠定基礎。而上奇在3月7日公告董事會決議去年第4季現金股利每股3.5元，合計全年每股配發4.05元，配息率111%。

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