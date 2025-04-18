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世界先進將於5月6日召開線上法說會 公布財報及展望

經濟日報／ 記者尹慧中/台北即時報導

晶圓代工廠世界先進（5347）18日預告將於5月6日召開線上法人說明會。

世界先進公告，5月6日下午二點召開線上法人說明會公司將於法人說明會中，公布2025年第1季的財務結果以及對2025年第2季的營運展望。

世界先進今年前三月合併營收約新台幣119.49億元，與去年同期新台幣96.33億元相較則增加約24.05%。

世界先進董事長暨策略長方略日前在媒體交流會其間說，不會考慮美國建廠，新加坡投資12吋廠近2,000億元加速推進，不會因為關稅影響既定的投資計畫大方向。

方略日前在法說會上提及海外布局已說，公司12吋投資方式不變，同時公司持續研發投入具競爭力技術也不變，產能擴充不會考慮去美國設廠。方略並重申相關論點。

就景氣影響，方略昨也說，關稅短期內大家要持續觀察，短期內要有重大決定比較難，不過公司什麼大風大浪都經歷過會靜觀其變，世界先進本身直接輸美不到1%，畢竟半導體需要配合供應鏈不會直接輸美，直接出口量很少。

世界先進 新台幣

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