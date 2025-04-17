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金雨吃補 追單大爆量

經濟日報／ 記者宋健生/台中報導

鴻家軍樺漢重要轉投資公司金雨（4503），受惠美國對等關稅新政帶來的急單效益，近日來自國際遊戲機與彩票機大客戶ATI、IGT的追單大爆量，金雨舊廠產能滿載，新廠提前開工應急。

遊戲機大廠金雨昨（17）日宣布，向大股東大宇承租的彰濱工業區廠房，將提前二個月、下（5）月正式啟用投產，以因應客戶急單。

目前已知，金雨在彰濱工業區建置的智慧生產組裝線，初期月產能可達2,000台以上，並視訂單逐步擴充產能。另外，金雨稍早取得IATF 16949汽車品質管理系統認證，也已接獲汽車沖壓零組件小批量單，成功切入國際汽車大廠供應鏈。

金雨3月合併營收0.43億元，月增3.9%、年增152.2%，為連續二個月呈年月雙增走勢；累計第1季合併營收1.2億元、年增49%，為歷史同期第三高。法人預期，第1季有望開始賺錢，第2季起營運將大幅升溫。

金雨去年合併營收3.46億元、年增25.9%，稅後淨損0.78億元，每股稅後淨損1.27元。法人估，今年在遊戲機轉單效益與切入汽車供應鏈等利多挹注下，全年營收可望有雙位數以上增長，並帶動獲利提升。

金雨遊戲機的主要競爭對手，生產基地集中在中國大陸、越南與墨西哥，美國總統川普祭出對等關稅政策後，遊戲機客戶面臨加徵關稅的壓力，決將最新大改款的智慧遊戲機訂單，轉往台灣生產出貨。

目前已知，全球博奕機龍頭廠ATI的最新款遊戲機，今年對金雨的下單爆大量，不但逐月提升，能見度看到2026年第4季，且生產排程提前二個月，5月起每月出貨都超過千台以上，拉貨動能強勁。

據了解，新增的遊戲機，包括機電、系統組裝與功能測試等，都由金雨負責，可提高毛利率。而除了ATI、IGT之外，目前也有四、五家遊戲機廠正與金雨洽談合作。

遊戲機

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