宜特首季每股純益1.7元 毛利率重返三成之上

電子產品驗證服務公司宜特科技(3289)今(17)日公布2025年第1季合併財報表，單季稅後純益1.26億元，季增39.5%、年減5.2%，每股純益1.7元。

宜特第1季合併營收11.31億元，季增2.2%，年增5.8%；營業毛利達台幣3.53億元，季增15.44%，年增16.85%，毛利率提升至31.18%，明顯優於2024年同期的28.24%，成功重返30%以上水準，高於前一季的27.6%及去年同期的28.2%。

宜特表示，在AI與高速運算驗證分析需求持續升溫，以及高毛利解決方案逐步發酵的帶動下，第1季整體營運表現穩健成長。

宜特說明，每股純益比去年同期略有減少，主因為2024年同期認列所得稅抵減利益較多所致。儘管如此，本季毛利率持續改善，已回升至31.2%，顯著優於去年同期的28.2%，反映出高毛利解決方案與營運效率優化已開始發揮成效。

面對AI及HPC晶片驗證需求快速成長，宜特自2020年即積極布局相關產能，迄今產能已擴增八倍，成功支撐客戶對高階驗證分析服務的強勁需求。

宜特將持續深化核心技術與客戶服務，聚焦市場趨勢，今年陸續推出五大高毛利解決方案，涵蓋汽車電子驗證、太空環境測試、AI高速驗證、先進製程與封裝，以及智慧即時全球可靠度驗證。目前相關專案已逐步轉化為實質營運成果，持續挹注成長動能，強化公司長期競爭力。