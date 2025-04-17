辣椒第1季每股賺2.3元

遊戲營運商辣椒（4946）昨（17）日公告自結3月淨利700萬元，擺脫去年同期虧損陰霾，單月每股純益0.94元；自結首季淨利1,800萬元，終止連續13季虧損，每股純益2.3元，為單季每股獲利歷史次高。辣椒基本面出現大轉機，今年股東常會也將全面改選董事，引進新董事會成員，備受關注。

辣椒受惠於新手遊《大航海時代：傳說》獲市場青睞，基本面大躍進，3月營收4,569萬元，月增5%，年增1,470.7%；首季營收1.18億元，年增1,149%。

《大航海時代：傳說》是日商光榮特庫摩授權開發的手遊，由辣椒取得代理權，該遊戲先前在PC端就是由辣椒營運，至今營運已邁入第16年，因此手遊版本上市後，辣椒對於遊戲內容以及行銷操作相當上手。

據了解，《大航海時代：傳說》今年元月上市當天不到12小時業績就突破百萬元，單日最高業績來到200萬元，挹注辣椒首季業績大幅成長，獲利隨之躍增，並走出連續13季虧損陰霾，每股純益攻上單季歷史次高、達2.3元。

辣椒基本面出現大轉機之餘，今年6月5日股東常會也將全面改選董事，並引進新成員進駐董事會。根據辣椒公布的董事候選名單，共有鄧潤澤（辣椒現任董事長）、李亦華、蕭雅馨（辣椒現任總經理）、Times Online Limited法人代表朱康元、廖學邦、侯相印，獨董陳令軒、 高婉瑜、謝明彧。

與本屆董事會相較，除了鄧潤澤及朱康元之外，總經理蕭雅馨首度進入董事會，至於三位獨董均為新任。

展望未來，鄧潤澤日前表示，集團旗下碩辣椒自行開發的《純潔的魔法少女》開發進度已達八成，預計下半年在台港澳市場上市，同時也已積極尋找東南亞、日本等代理商，若能將產品銷售出去，將進一步挹注辣椒營運成長。辣椒昨天股價跌3元、收118元。