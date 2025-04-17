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金利食安5月上櫃 每股35元

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導

台灣首家冷壓果汁廠金利食安（7743）昨（17）日舉行業績發表會，金利食安董事長廖日興表示，公司預計5月中上櫃，暫定承銷價每股35元；今年除了日本、美國市場外，也將進軍歐洲新市場，有望帶動今年營收雙位數成長。

金利食安表示，2024年營收增11%，主要受惠出口市場擴大及新增外銷國家，今年將持續推出創新口味，並與餐飲業合作，擴增ODM（代工）製造，有望成為營運第二隻腳。此外，也會與日本代工客戶簽訂產品代理合約，擴大外銷市場。

金利食安營收有八成來自台灣，外銷部分占10~20%，主要出口至日本、美國及加拿大等地。金利食安指出，自去年在美國、澳洲推出亞洲風味飲品後，帶動外銷營收去年年增38%，今年計畫進入歐洲市場。

此外，去年與超商合作推出無糖茶飲，今年目標茶飲類營收占比提升至10%。今年也將為好市多開發新口味產品，預計第3季出貨。

外銷 營收 食安

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