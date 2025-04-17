快訊

總統府前諮議、吳釗燮助理涉共諜案 黃取榮、邱世元延長羈押禁見2月

國民黨動員赴北檢！蔣萬安稱將到場 北市警急調160警：不得集會

核二廠爆採購弊案 檢廉兵分17路搜索約談廠長、業者等6人

金利食安5月掛牌上櫃 將持續強化國際市場

中央社／ 台北17日電

專營冷壓蔬果汁的金利食安今天舉辦上櫃前業績發表會，暫定承銷價為每股35元，預計5月中、下旬掛牌上櫃。

金利食安總經理殷豪表示，未來持續推出創新口味，並與餐飲業合作，擴增ODM（代工）製造，將成為營運第二隻腳。外銷市場方面，除了日本和北美之外，之後會拓展歐洲市場，希望營運能比去年成長。

金利食安2024年營收為新台幣6.42億元，歸屬於母公司業主淨利為6171萬元，年增30.6%，每股純益1.85元。

金利食安產品別營收占比來看，冷壓蔬果汁占比達83.92%，透過自有品牌「純在」銷售至國內外連鎖賣場、便利商店及知名航空公司。金利食安也透過「品純萃」品牌，提供如鱸魚精與美顏飲等機能性產品，搶攻機能性健康飲食市場。

提到未來營運成長動能，殷豪表示，必須持續推出創新口味，主打營養價值，期待之後能出現爆款商品，以增加營收成長。此外，金利食安與餐飲業和食品業者合作，供應半成品或原料，希望成為營運第二隻腳。

殷豪說，金利食安營收主要來自台灣市場，占比超過80%；外銷部分約占10%至20%，主要出口至日本、美國、加拿大等地，未來將擴大到歐洲市場；金利食安擁有兩台HPP設備及完整的自動化生產線，具穩定生產能力，未來將持續強化國際市場。

此外，去年起金利食安在超商推出無糖茶飲，殷豪說，跨入無糖無添加飲品系列，是希望滿足不同時代對於均衡飲食的需求，能持續提高茶飲營收占比。

營收 食安 餐飲業

延伸閱讀

大葉大學與茶改場辦創意茶飲競賽 盼國產茶與鮮乳碰撞新火花

全家這款聯名新雪糕開賣秒爆紅 一票網友瘋搶：想再囤10支

「板橋布丁仙人」快閃中山！不輸台南神級布丁 招牌「焦糖布丁」領軍9種口味 期間限定「買5送1」帶回家

上市董事去年酬金中信金最高 上櫃聖暉居冠

相關新聞

印能庫藏股啟動 拚返千金俱樂部

印能科技（7734）臨時董事會決議，為激勵員工及提升員工向心力，擬自集中交易市場買回公司股份轉讓予員工，預定買回期間4月...

世紀3月每股賺0.42元

上曜集團旗下世紀民生昨（16）日因有價證券多次達公布注意交易資訊標準，被主管機關要求公布近期財務資訊。世紀民生3月營收1...

元山車用訂單能見度高

車用電子與生活科技系統廠元山（6275）昨（16）日召開法說會，總經理劉賢文指出，目前車用電子訂單能見度高，相關產能約八...

台數科喊前進國際市場

台數科（6464）昨（16）日舉行法說會，董事長廖紫岑表示，近年積極布局寬頻及智慧應用服務市場，未來更要延伸至國際市場，...

御嵿攻高端餐飲 三箭齊發

御嵿（3522）在併購「海峽會」後，在高端餐飲體驗服務方面，公司今年進一步優化海峽會的空間服務與菜單設計，以「懷石SHA...

光鼎生技揪團 搶日本商機

光鼎生技（6850）昨（16）日宣布，與禾茂電、世基生醫兩公司簽署合作意向書（MOU），將結合三方優勢共同拓展日本生物創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。