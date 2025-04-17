富邦證券輔導永鴻完成競拍 承銷價28.01元
富邦證券輔導的永鴻生技（6936）17日完成競價開標，最低得標價格為每股新台幣31.1元，最高得標價格為每股45元，得標加權平均價格為每股33.83元，承銷價訂為28.01元。永鴻生技公開申購期間至4月18日，4月22日公開抽籤，預計4月28日掛牌上櫃。
永鴻生技2024年營收為12.94億元，EPS為2.06元，較前一年度營收及獲利各成長7.17%及49.28%，經營規模及成果皆穩定成長。永鴻生技為全台第一大動物藥廠，積極為農畜產業建構綠色養殖環境，研發治療與預防保健的動物用產品，從食安根基上為民眾健康把關。
富邦證券副總經理徐傳禮表示，永鴻生技擁有近三百張國內動物產品許可證及中國大陸、東南亞、中南美等地外銷許可證，銷售通路綿密，涵蓋經銷商、飼料廠、畜殖場、動物醫院等通路。永鴻生技持續深化核心能力，提升產品競爭力，積極拓展國際潛在市場。
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