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璟德處分土地建物 業外收益5.7億元、每股貢獻8.26元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

無線通訊整合元件與模組廠商璟德（3152）近期公告處分下新竹縣湖口鄉土地與建物給力成，總交易金額約7.1億元，預計處分利益約5.7億元。以璟德股本6.9億元計算，每股貢獻獲利高達約8.26元。

受惠業外貢獻，璟德今日上漲5.5元，收120元。

根據璟德公告，因提高資產運用，此次處分土地為新竹縣湖口鄉建興段建興小段130地號（約1,233.9坪），建物為新竹縣湖口鄉自強路16號（約4,669.96坪），總交易金額約7.1億元，預計處分利益約5.7億元，實際處分利益尚待交易完成，並扣除相關費用後入帳。

璟德近年受客戶去化庫影響，營運表現不佳，去年營收重返成長軌道，來到16.9億元，年增13.4%，毛利率回升至45.3%，稅後純益4.29億元，年增52.1%，每股稅後純益6.21元。

日前璟德在法說會中指出，無線網路升級WiFi 7需求可望自第2季至第3季開始發酵，機場、體育場等需要大量頻寬及傳輸量的場域需求較大，此外，璟德也搶進車載、國防、5G基地台基礎建設，雖然量小，但價格好的特殊應用產品，手機部分雖是市場低迷，但璟德布局新應用及新市占率，維持成長。

法人指出，今年璟德營運可望持續成長，關稅影響則需持續觀察，但受惠業外貢獻進帳，全年獲利表現亮眼可期。

法說會

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