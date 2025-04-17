世紀3月每股賺0.42元

上耀集團旗下世紀民生（5314）昨（16）日因有價證券多次達公布注意交易資訊標準，被主管機關要求公布近期財務資訊。世紀民生3月營收1.92億元，年增243％；稅前盈餘1.25億元，年增635%；稅後純益1.24億元，年增629％，每股純益0.42元。

世紀指出，公司自今年3月28日為面額變更基準日，每股面額由10元變更為0.5元，此次公告的每股純益計算係依每股面額0.5元，流通在外股數294萬股計算。若還原1股拆20股的股權，相當於分拆前每股獲利8.4元。世紀昨天下跌0.9元，收65.6元。

世紀日前召開法說會說明今年營運展望，除深耕保健品市場，也將加碼建立電商、直播與電銷等全零售通路布局，拓展至中高齡族群的健康需求。

世紀董事長張祐銘指出，跨足AI智慧大健康、機器人（無人機）、數位金融、餐飲事業等領域，並推動業績大幅成長，今年前二月稅後純益1.83億元、年增289％，每股純益12.41元，前二月獲利已達去年全年獲利的68％。

張祐銘表示，公司以AI科技技術為核心主軸，自有品牌「朝和生醫」保健食品系列，在電商通路、直播平台、電話行銷等各通路火力全開下產品熱賣。未來將繼續深化深化健康科技與美容保健結合，公司並已量產無人機，預計下半年開始出貨。

世紀是上曜集團的一員，主要大股東除上曜，還有信立，分別持有世紀約17%、7.1%，為前兩大股東，持股的帳面潛在利益同受市場關注。

值得注意的是，信立轉投資世紀的會計原則是採「FV（終值）變動」，即以轉投資標的每季季底的收盤價扣去前一季的收盤價，依持股市值變動來計算轉投資的損益，也會顯示在每季財報。換言之，信立首季獲利可望跳高。