昕奇首季毛利率15.1%、三率三升 每股賺1.25元

上奇（6123）子公司昕奇雲端（7747）16日公布，第1季自結合併營收達4.3億元，營業利潤0.36億元，單季稅後純益為0.29億元，季增23.1%、年增34.3% ，每股純益1.25元，營收與淨利雙創歷史新高紀錄。經營團隊表示，公司在營業快速增長的同時，也成功的維持穩健的獲利能力。展望未來，團隊將持續積極前進新市場尋求更多機會，以強化整體生態系統和連結新創企業，助力整體市場快速成長。

根據昕奇雲端財報顯示，公司今年首季自結合併營收為4.3億元，營業利潤3,665萬元，稅後純益2,946萬元，每股純益為新台幣1.25元；其中，營收表現較去年同期成長42.1%，也較上一季成長11%，截至目前，昕奇單季合併營收已連續8季保持季對季(QoQ)成長的佳績。而稅後純益也較去年同期成長34.3%，相較上一季表現季增達23.1%。

針對利潤率方面的表現，昕奇雲端表示，2025年第1季毛利率15.1%，營業利益率8.5%，稅前淨利率8.8%，歸屬母公司的淨利率6.8%。與上一季即2024年第4季相比，呈現三率三升。惟與去年同期相比，尚未回到去年利潤率的水準，茲因受到網通資安事業大型專案、匯率等之影響稀釋毛利率所致。

經營團隊表示，雲端服務在2025年第1季的表現相當亮眼，營收較上季(QoQ)增長8%，延續了連續21季的成長趨勢。與去年同期(YoY)相比，更是大幅成長44%，凸顯雲端業務穩健且高速發展的實力。同時，第1季AWS客戶平均季度貢獻度（ARPU）創下歷史新高，客戶流失率亦持續下降，顯示客戶黏著度不斷提升中。

昕奇策略長暨發言人黃國峯表示，在公司團隊全力的努力之下，每一季都有新的突破，不僅在營收季季創新高的表現令人讚賞，並在利潤率的改善與提升也是不遺餘力，團隊努力的成績大家有目共睹。今年第1季雲端服務的海外成長依舊強勁，是帶動本季營收成長的主因，展望第2季，團隊將繼續拓展新市場，並藉由優化客戶結構調整並改善利潤率，團隊有信心第2季營收與利潤率繼續成長與改善。