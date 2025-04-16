世紀3月每股盈餘0.42元 年增6倍

上耀集團旗下世紀（5314）16日因有價證券多次達公布注意交易資訊標準，被主管機關要求公布近期財務資訊。3月營收1.92億元，年增243％；稅前淨利1.25億元，年增635%；稅後純益1.24億元，年增629％；每股盈餘（EPS）0.42元，年增600%。

世紀民生表示，該公司自今年3月28日為面額變更基準日，每股面額由10元變更為0.5元，公告之EPS計算係依每股面額0.5元，流通在外股數294萬股計算。若還原1股拆20股的股權，相當於分拆前EPS 8.4元，創歷史新高。

世紀民生日前召開法說會，公司說明今年營運展望，除了深耕保健品市場，也將加碼建立電商、直播與電銷等全零售通路布局，拓展至中高齡族群的健康需求。

世紀董事長張祐銘指出，世紀跨足AI智慧大健康、機器人(無人機)、數位金融、餐飲事業等，並推動業績大幅成長，今年前二月稅後淨利1.83億元、年增289％，EPS 12.41元、年增293％，前二月獲利已賺達去年全年68％。

張祐銘表示，世紀民生以AI科技技術為核心主軸，自有品牌「朝和生醫」保健食品系列，在電商通路、直播平台、電話行銷等各通路火力全開下產品熱銷狂賣。未來將繼續深化健康科技與美容保健結合，公司並已量產無人機，預計下半年可開始出貨。