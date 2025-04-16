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台數科喊前進國際市場

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

台數科（6464）昨（16）日舉行法說會，董事長廖紫岑表示，近年積極布局寬頻及智慧應用服務市場，未來更要延伸至國際市場，成為推升營運成長關鍵。

廖紫岑表示，台數科屬於內需產業成員，因此不受關稅戰影響，更建構有線電視電信事業及媒體事業三隻腳，推升未來營運成長競爭力。

近年台灣有線電視產業受到人口老化、收視習慣改變及OTT TV激烈競爭，廖紫岑坦言，有線電視用戶持續衰退，但台數科衰退幅度約0.9%，低於全台平均，市占率維持9.91%，視訊收入占比從七到八成，降至53%，同時擴大寬頻上網及商品收入等營收。

廖紫岑表示，台數科寬頻用戶數來到26.1萬戶，年增率達8.6%，寬頻滲透率更突破60%，成為公司營收與獲利的重要成長動能，同時拓展智慧應用服務場域，跨足產、官、學光纖網路服務，提供全台共352所學校網路專線、政府及企業專線、智慧城市網路服務等。

廖紫岑指出，台數科也擴大智慧城市及大數據等相關佈局，搶進智慧娛樂、智慧交通從、智慧製造、智慧城鄉等。

近年台數科更積極跨界策略結盟，廖紫岑指出，與鴻海、達利投資、佳能企業、普萊德等合資成立佳泰國際投資，前進泰國，合作建置泰國臺北智慧城，並至巴拉圭承攬智慧園區光纖通訊與智慧交通應用，技術輸出海外。

台數科 有線電視 泰國

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