光鼎生技揪團 搶日本商機

光鼎生技（6850）昨（16）日宣布，與禾茂電、世基生醫兩公司簽署合作意向書（MOU），將結合三方優勢共同拓展日本生物創新技術與醫療診斷市場，搶攻龐大的精準健康商機。

光鼎生技表示，這是繼去年與禾茂電、大塚電子簽訂Qsep Ultra生物片段分析儀與相關檢測試劑套組開發的日本市場共同推廣與銷售合約後，進一步擴大在日本市場的布局。

根據本次MOU，光鼎生技、禾茂電與世基將先成立聯合工作小組，針對日本市場需求、技術整合及法規等議題，定期召開會議討論並擬定策略規劃，確保合作靈活性與持續性，具體的技術及產品發展等相關細節，將再另行簽定正式合約。

光鼎生技21年前以毛細管電泳技術起家，迄今在全球60個國家都能見自有產品的蹤跡。禾茂電是禾伸堂企業全資子公司，主要業務為電子半導體之進出與國內銷售，近年積極發展新事業。世基生醫則專注於基因診斷工具及精準醫療服務的開發。

光鼎生技董事長蔡守冠表示，透過光鼎提供具競爭力的簡便檢測平台，世基堅強的基因檢測試劑開發技術以及禾茂電的市場通路，結合各自在生物醫藥領域的優勢，針對日本大健康市場，推動創新技術及產品在地化應用。