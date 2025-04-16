燁聯、唐榮主力產品恐凍漲

受到美國總統川普的對等關稅衝擊，不銹鋼上游原料鎳價走跌，引領亞洲大咖供料商印尼青山調降出口報價每公噸30美元，目前市場看跌國內兩大不銹鋼板材供應商燁聯（9957）和唐榮的5月盤價，主力304系列產品恐結束連三個月漲勢。

據了解，燁聯和唐榮面對上游原料如鎳生鐵、鉻鐵價格持續上漲，電價也節節上升，以及匯率貶值造成鋼廠成本居高不下等。4月盤價以平高盤開出，其中，主力的304系列產品調漲每公噸4,000元，為今年最大漲幅。

然而，在美國總統川普宣布對各國祭出對等關稅下，不銹鋼市況風雲變色，上下游買氣急凍，以英國倫敦金屬交易所（LME）現貨鎳價變化來看，從每公噸1.6萬美元一度大跌至1.38萬美元，雖然後續有止跌拉升，新價在1.45萬美元，但本月平均價格為每公噸1.5萬美元，相較3月的1.6萬美元，下跌1,000美元。

成品部分，中國大陸無錫304系列熱軋產品現貨價近期由每公噸人民幣1.32萬元跌至1.27萬元，跌價人民幣500元；台灣方面，雖整體而言，304系列熱軋流通行情在鋼廠及經銷商都有支撐下，沒有太過失序。