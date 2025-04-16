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印能決議買回500張庫藏股 每股950至1560元

中央社／ 新竹16日電

半導體氣動與熱能製程方案商印能科技今天召開臨時董事會，決議自集中市場買回500張庫藏股，買回區間價格為每股950至1560元，將轉讓予員工。

印能科技將自4月17日至6月15日買回庫藏股，這是印能首度實施庫藏股。印能今天收在951元，股價低於區間價格下限950元，將繼續買回。

印能甫於今年2月26日以每股1250元掛牌上櫃，當天最高衝上1590元，大漲340元，並躋身「千金股」之列，不過隨著國際政經局勢動盪，台股震盪走低，印能不僅跌破1000元大關，近期最低達794元，股價面臨腰斬窘境。

受惠人工智慧（AI）應用蓬勃成長，先進封裝快速進展，企業資本支出增加，尤其台灣市場銷售倍增，印能2024年營收攀高至新台幣18億元，年增逾5成，每股純益44.53元。印能今年第1季營運延續成長趨勢，季營收4.81億元，年增近2成。

庫藏股 營收

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