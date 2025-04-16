昕奇雲端財報／第1季自結純益季增23%、創新高 每股賺1.25元
上奇（6123）旗下興櫃子公司昕奇雲端（7747）16日公告第1季自結財報，稅後純益0.29億元，季增23.1%，年增34.3%，創新高，每股純益1.25元。
昕奇雲端第1季合併營收4.33億元，季增11%，年增42.1%，毛利率15.07%，季增0.5個百分點，年減2.97個百分點，營益率8.47%，季增1.27個百分點，年減1.27個百分點。
昕奇雲端表示，第1季雲端服務表現亮眼，海外成長動能強勁，亞馬遜AWS客戶平均季度貢獻度（ARPU）創下歷史新高，客戶流失率也持續下降，顯示客戶黏著度不斷提升中。
昕奇雲端預計5月下旬轉上櫃。展望本季，昕奇策略長暨發言人黃國峯表示，將繼續拓展新市場，優化客戶結構，改善利潤率，第2季營收與利潤率可望持續成長。
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