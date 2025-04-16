天鉞電3原因二度列注意股 公告3月成績單

天鉞電（5251）4月以來二度列注意股，公告3月成績單。天鉞電3月營收3,200萬元、年增52%，但淨利、每股盈餘均為零，表現不如去年同期歸屬母公司淨利300萬元、每股盈餘0.08元。

天鉞電15日遭櫃買中心列注意股，原因有三，包括：近6個營業日(含當日)累積之最後成交價漲幅達42.31%、當日之成交量較最近60個營業日日均量放大5.4倍，以及當日周轉率達14.65%。

基本面上，天鉞電2月稅後純益100萬元，每股純益0.02元；3月營收3,200萬元，月增轉為正成長21.12%、年增52%；第一季營收9,700萬元，年增77.64%。

股價表現上，天鉞電股價自2024年中攀上波段高峰46.5元後，開始拉回；2025年呈現震盪反彈走勢，除元月下跌5.69%外，2月以來持續揚升，近日更連拉4根漲停，16日續衝高至46.1元後，漲多賣壓出籠，收低2.84%、報41元，成交量同步放大至近1.3萬張，但今年以來仍有66.67%漲幅表現。

天鉞電2024年終結連八年虧損，每股純益0.06元。近年轉型展現成效，兩年前取得日本高階感測器品牌奧泰斯（OPTEX）台灣區總代理業務，目前自有及代理品牌營收占比約20%至25%、電子鎖業務約20%、一般安控約60%。

天鉞電今年來自電子鎖有望開拓新客戶，加上自有品牌SecuFirst與ALC營運升溫，全年有望維持獲利局面，優於去年。