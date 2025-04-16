資安大會續夯！驊宏資創高領軍資服股 還有兩檔閃紅燈

Cybersec 2025台灣資安大會正盛大舉辦中，16日資服族群無畏大盤下挫400點，由驊宏資（6148）快攻漲停創新高打前鋒，三商電（2427）、訊達（6140）也接力閃紅燈，大綜（3147）連5漲、拚返200元關卡，拉抬資服類指逆勢連3揚，登上類股漲幅后位。

驊宏資股價繼上周逆勢大漲12.19%後，本周再受資安大會題材助攻，16日開盤不到30分鐘即攻上漲停65.3元鎖死、再創新高，且漲停買單仍高掛逾5,000張。

驊宏資主要業務為金融業應用軟體、產品代理與系統整合及策略性產品。目前在手案量穩定，今年營運穩健，估與2024年相近，看好AI為未來市場趨勢，已與碩文拓智慧科技合作成立「前進未來人工智慧實驗室」，希望提供客戶服務升級的AI解決方案。

大綜3月營收13.85億元、創新高，月增6.15%、年增329.47%；第1季營收31.5億元，季增96.75%、年增212.5%，改寫單季新高。

大綜表示，上半年資料中心應用動能強勁，包括通用伺服器、AI伺服器等均相當旺盛。法人看好，大綜受惠AI應用及新一代資料中心建置需求火熱，加上ESG、SAP代理及綠色能源與儲能管理等業務多引擎齊發，今年營收將成長上看兩成、再創新高。

產業面上，亞洲規模最大資安盛會2025臺灣資安大會（Cybersec 2025）4月15~17日舉辦，為期三天，吸引全球400家資安廠商參展，規模歷年最大。大會以「Team Cybersecurity 我們都是資安隊」為主題，助各行各業提升資安韌性與各國互助交流，讓台灣資安產業更加蓬勃。

2024年台灣資安產業產值約817億元，數發部積極攜手台灣資安產業搶進國際市場，從半導體資安、國防供應鏈資安、後量子密碼、資安產業國際輸出等四大策略，要推動台灣資安產業在2026年突破千億元大關。