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倍力碳管家 通過 SGS 審查

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北報導

倍力（6874）開發的「碳管家 CarbonKeeper」碳管理平台導入新竹台大醫院，今年並通過國際專業驗證機構SGS審查，成為竹竹苗地區首家取得國際認證的醫療機構，展現邁向永續醫療的決心。

面對全球氣候變遷與永續轉型的重大挑戰，新竹台大醫院積極推動碳管理政策，導入倍力開發的碳管理平台，全面優化碳管理，進一步提升醫療院所的永續實力與管理效率。

倍力董事長許金隆表示，永續發展成為各產業關注的核心議題。碳管家整合彈性自訂表單、自動化數據收集與多元碳排分析功能，協助新竹台大分院高效、精準推動碳管理。

新竹台大分院表示，通過國際碳盤查標準的第三方驗證，象徵醫院邁向淨零轉型道路踏出關鍵的一步。KPMG安侯永續發展顧問執行副總林泉興表示，新竹台大醫院展現卓越的組織協調力與執行效率，此次透過導入「碳管家 CarbonKeeper」平台，讓盤查流程更為系統化，顯著提升整體作業品質與時間效益。

台大醫院 氣候變遷 董事長

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