上櫃營建股全心投控（2718）昨（15）日公告，擬配發每股現金股利3元，以昨日收盤價54.2元計算，現金殖利率約5.5%。

另，全心投控昨日同步公告，董事會決議買回本公司股份，買回股份目的為轉讓股份予員工，預定買回期間在4月16日至6月15日，預定買回500張，買回區間價格在40到75元，預定買回股份占公司已發行股份總數之比率0.57％。

全心投控為三發地產集團關係企業，前身為晶悅國際飯店，2024年營收42.51億元，毛利率81%，稅後純益30.93億元，每股稅後純益35.33元。

全心投控去年獲利衝高主因將公司位於桃園市晶悅酒店賣給新苑興業、易德建設、晟宏投資、百鋐建設等四家公司後，賺約27億元。