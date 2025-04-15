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創櫃板Plus 加碼挺新創

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

創櫃板2014年起設立，成立宗旨即為中小微創新企業提供免費輔導及籌資服務，為臺灣新創及創新產業提供培育功能。櫃買中心為響應政府「中小微企業多元振興發展計畫」政策目標，期扶植更多新創、創新及青年創業等企業，挖掘更多隱形冠軍企業加入櫃買家族進入資本市場，今年起特將創櫃板蛻變為「創櫃板Plus」。

櫃買中心日前與資誠聯合會計師事務所合作舉辦「創櫃板Plus研討會」，就創櫃板Plus新制相關內容、申請實務及中小企業籌資實務進行說明交流，包括：新增證券承銷商、聯合會計師事務所及會計師公會、創投公會暨私募股權公會及所屬會員為推薦單位；簡化營業計劃書內容；公司可自行選擇會計師內控輔導時間以及是否辦理登板前現金增資等多項友善措施，未來並強化櫃買家族暨上市櫃公司CVC業務及投資媒合，期許更多具發展潛力的企業申請加入創櫃板，可於公開發行前即取得股票代號並增加創投法人注資的機會。

櫃買中心透過本次研討會與來自生技醫療、精密儀器、離岸風電、監控系統、化妝品開發、農產批發、節能設備與餐飲業等領域企業負責人或高階管理人雙向溝通。

創投 創櫃板 櫃買中心

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