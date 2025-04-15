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櫃買攜彭博 推指數商品

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
櫃買中心與彭博指數締約典禮，昨天在櫃買中心舉行。由櫃買中心董事長簡立忠（左）與彭博指數Paul Salerno代表雙方簽約。記者黃義書／攝影
櫃買中心與彭博指數締約典禮，昨天在櫃買中心舉行。由櫃買中心董事長簡立忠（左）與彭博指數Paul Salerno代表雙方簽約。記者黃義書／攝影

櫃買中心（Taipei Exchange）為推動指數化商品發展，與國際知名的彭博指數服務有限公司（Bloomberg Index Services Limited）正式簽訂合作契約，昨（15）日舉行隆重的締約典禮。包括金管會證期局副局長黃厚銘、彭博全球指數業務主管Paul Salerno，及各大投信公司代表在內的眾多嘉賓，均蒞臨現場，共同見證櫃買中心歷史性一刻。

櫃買中心董事長簡立忠表示，Bloomberg在金融界的專業具備全球公信力，再次感謝彭博公司的慧眼獨具，選擇櫃買中心成為合作夥伴，將進一步拓展臺灣指數化業務的視野。

以彭博在全球ETF市場深耕多年的豐富經驗，將可以為臺灣證券市場注入源頭活水。

彭博指數服務有限公司執行長（CEO）Dave Gedeon表示，與櫃買中心建立合作，彰顯著彭博對台灣市場發展的持續承諾。很高興能藉由彭博的專業知識和技術優勢，幫助櫃買中心加速指數化商品的推出，促進本地市場的發展，並推出指數服務以滿足投資者的多元化需求。

黃厚銘則表示，自從2024年規劃開放「主動式及多資產ETF」以來，櫃買中心即積極配合修正相關規章及交易系統，並進行宣導與推動，臺灣第一檔多資產ETF也在昨天申報生效了，對櫃買中心可以說是雙喜臨門。

櫃買中心指出，與彭博指數公司簽署聯名指數服務契約後，立即著手與潛在發行人討論指數化商品規劃，以期儘快推出聯名指數商品，讓櫃買市場的指數化商品生態系更加豐富完整。

ETF 彭博 櫃買中心

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