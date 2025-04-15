展逸財報／2024年 EPS 0.51元 擬配息0.48元

展逸（6798）15日公告，2024年營收6.9億元，年減11%，稅後淨利1,059萬元，每股稅後純益（EPS）達0.51元，董事會決議擬配發每股現金股利0.48元，配發率近96%。

展逸國際表示，去年營收略減主要為活動接案策略改變所致，今年將改善業務布局，以持續優化毛利為目標，藉此提升獲利；同時，公司也處分營運動能不佳的運動餐飲門市。此外，中國大陸去年整體經濟狀況不佳，導致客戶廣告預算萎縮，但公司仍積極擴展新的品牌及通路客戶，已陸續獲得成效。

展逸國際表示，為多元化業務發展，強化集團營運體質，近年來也積極發展含金量較高的B2C業務，持續布局運動消費服務通路的營收占比逐年提升，目前占集團合併營收約20%。

展逸國際表示，為持續增加參與型運動布局，公司亦於日前成立跑步事業群，預計於第4季起舉辦全省特色路跑及IP路跑活動，以及搭配策略性投資來新增集團投資獲利的實現。

隨伴中華隊國際賽事履創佳績，展逸國際指出，所經紀選手及教練於國際及職業賽事表現優異，例如徐若熙、吉力吉撈鞏冠、林立、林家正、郭俊麟、陳冠偉、黃恩賜、江國豪、王建民，旅外年輕選手鄭宗哲近日亦升上美國職棒大聯盟，伴隨公司經紀選手於國內外賽事的表現及民眾對於運動活動、職業賽事的支持，未來經紀業務成長可期。

展望未來，展逸國際表示，行政院院會已通過《運動部組織法》，將於2025年下半年成立運動部，並且提出「積極推動全民運動」、「促進競技專業的發展」、「積極推動運動產業」、「積極的國際參與」等4大目標。公司將致力於建構完整的運動健康休閒娛樂產業生態圈，配合未來運動部政策目標，持將續推動運動休閒風氣的賽事及行銷活動。目前鎖定爭取1~2間中小型運動中心OT業務，期待導入集團相關資源服務，讓台灣全民能更親近運動活動，並實現健康生活計畫的新價值目標。