聽新聞
0:00 / 0:00
資金轉戰跌深股！矽光子報復反彈 12檔亮燈漲停
台股15日反彈持續，各類股齊漲下，盤中大漲逾300點，繼權值股、AI股等率先上漲之後，資金轉戰跌深族群， 矽光子呈現報復性強彈的走勢，波若威（3163）、華星光（4979）、聯亞（3081）、聯鈞（3450）、光聖（6442）、上詮（3363）、IET-KY（4971）等12檔亮燈漲停。
台股15日以19,609.9點開出， 一度拉升至19,882.29點，盤中上漲逾300點，矽光子股成為盤面上領漲族群，盤中多達12檔亮燈漲停，波若威開高後衝上漲停152元鎖死，排隊買單超過5,000張；華星光也亮燈漲停，排隊買單超過7,000張。
另外，IET、光聖、聯亞、聯鈞、上詮、穎崴（6515）、精測（6510）、聯光通（4903）、環宇-KY（4991）、立碁（8111）等也都亮出漲停紅燈；另外， 眾達-KY（4977）、前鼎（4908）、訊芯 -KY（6451）、光環（3234）、創威（6530）、明泰（3380）、旺矽（6223）、汎銓（6830）、惠特（6706）、統新（6426）、台星科（3265）等也大漲逾5%。
上詮3月合併營收1.58億元，月增57.44%，年增45.9%，創41個月新高；首季合併營收4.11億元，季增14.2%，年增53.2%。
聯亞3月營收1.81億元，攀上近27個月高點，月增19.6%，年增64.4%，營收成長主因數據中心產品出貨強勁；首季營收4.54億元，年增40.3%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言