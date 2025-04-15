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資金轉戰跌深股！矽光子報復反彈 12檔亮燈漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股15日反彈持續，各類股齊漲下，盤中大漲逾300點，繼權值股、AI股等率先上漲之後，資金轉戰跌深族群， 矽光子呈現報復性強彈的走勢，波若威（3163）、華星光（4979）、聯亞（3081）、聯鈞（3450）、光聖（6442）、上詮（3363）、IET-KY（4971）等12檔亮燈漲停

台股15日以19,609.9點開出， 一度拉升至19,882.29點，盤中上漲逾300點，矽光子股成為盤面上領漲族群，盤中多達12檔亮燈漲停，波若威開高後衝上漲停152元鎖死，排隊買單超過5,000張；華星光也亮燈漲停，排隊買單超過7,000張。

另外，IET、光聖、聯亞、聯鈞、上詮、穎崴（6515）、精測（6510）、聯光通（4903）、環宇-KY（4991）、立碁（8111）等也都亮出漲停紅燈；另外， 眾達-KY（4977）、前鼎（4908）、訊芯 -KY（6451）、光環（3234）、創威（6530）、明泰（3380）、旺矽（6223）、汎銓（6830）、惠特（6706）、統新（6426）、台星科（3265）等也大漲逾5%。

上詮3月合併營收1.58億元，月增57.44%，年增45.9%，創41個月新高；首季合併營收4.11億元，季增14.2%，年增53.2%。

聯亞3月營收1.81億元，攀上近27個月高點，月增19.6%，年增64.4%，營收成長主因數據中心產品出貨強勁；首季營收4.54億元，年增40.3%。

漲停 營收

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