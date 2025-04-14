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均豪自結首季EPS 0.45元

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導

均豪（5443）14日公告，自結今年第1季稅前淨利為1.13億元；歸屬於母公司業主稅後淨利為0.73億元；每股盈餘為0.45元。

過去以面板市場為主力的均豪，2018年面板設備營收比重高達96%。年隨著產品調整轉型，2024年半導體設備營收比重攀升至42%水準。預期今年營收表現將優於去年，且半導體設備營收比重將過半，股東投資報酬率將力求達到20%水準。

均豪董事會日前決議，將發行100萬股限制員工權利新股。凡自給與日起算滿一年仍在公司任職者，既得100%股份。

均豪表示，為吸引及留任公司所需專業人才、激勵員工及提昇員工向心力，以期共同創造更高之公司及股東利益。董事會決議發行100萬股限制員工權利新股案。

均豪 營收

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