快訊

孩子的傷痛誰記得？二戰集中營倖存兒童如何重拾自我

台中大里凌晨惡火 26歲母與2幼女葬生火場...最小僅5歲

標普500指數出現「死亡交叉」3年來首見 後市可能走向為何？

亞智打入封裝供應鏈

經濟日報／ 記者李珣瑛／台北報導

半導體面板級封裝設備製造商Manz亞智科技總經理林峻生表示，為搶攻CoWoS面板化、CoPoS技術先進封裝應用，今年在桃園設立「半導體創新研發中心」，並規劃美國設立據點，目前在馬來西亞、日本、印度已有據點協助客戶。面板級封裝RDL產線設備供應包括群創（3481）、力成及日月光等多家國際大廠客戶。

特斯拉日前宣布收購德國Manz ，亞智也向母公司Manz發起管理層收購，預計今年第2季完成交割，邁入獨立運營新階段，重返台資公司。因此全面啟動半導體設備事業深耕與擴展，也可在供應鏈在地化背景下取得利基，同時以台灣為中心，擴大海外布局，並前往美國設立據點。

林峻生表示，2月28日與Manz簽訂管理層收購合約，預計4月完成交割後，亞智重返台資企業，屆時資本額約為2億元，並持續專注面板級封裝相關應用。

台積電、英特爾及三星積極均布局扇出型面板級封裝，亞智積極推動先進封裝CoWoS面板化、亦即CoPoS（Chip on Panel on Substrate）技術成形。為強化研發實力，亞智以台灣為核心，今年設立台灣半導體創新研發中心，將台灣作為全球半導體技術樞紐、建立研發總部。

半導體 美國 面板

延伸閱讀

美國關稅戰 AI伺服器急單大噴發

陸晶片業「稅」不著 停止報價

半導體關稅還沒來！陸半導體行業協會 緊急要求做「這件事」

Touch Taiwan 4月16日登場 聚焦電子紙、PLP面板級封裝兩大專區

相關新聞

盛弘藥品採購平台 報捷

盛弘（8403）昨（14）日表示，該公司建立的泛敏盛醫療體系的醫藥品單一採購平台，統籌敏盛醫院各院區、哈佛健檢、躍獅健康...

立誠競拍失利

立誠（6597）光電採競價拍賣方式辦理承銷，因遇到美國關稅戰引爆全球股市巨幅震盪，因而使得投資人競標意願大減，合格標單未...

新漢攻資安 營運添柴火

工業電腦廠新漢（8234）搶攻資安商機，旗下專注在工業級資安防護的椰棗科技昨（14）日宣布，將參加本屆台灣資安大會，並示...

采威國際搶 ESG 商機

采威國際（6868）受惠全球淨零碳排及ESG政策加速推動，來自企業客戶的碳盤查數位解決方案需求明顯成長，加上雲端服務與智...

亞智打入封裝供應鏈

半導體面板級封裝設備製造商Manz亞智科技總經理林峻生表示，為搶攻CoWoS面板化、CoPoS技術先進封裝應用，今年在桃...

昕奇雲端5月轉上櫃

上奇子公司昕奇雲端（7747）預計5月下旬轉上櫃，策略長黃國峯指出，昕奇雲端是少數專注雲聚合與雲分享商業模式的FinOp...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。