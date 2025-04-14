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長科實施庫藏股買回1.5萬張 易發2,000張

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導、記者李珣瑛／新竹報導

導線架廠長科*（6548）為維護股東權益，昨（14）召開董事會決議實施庫藏股，擬自4月15日至6月14日買回1.5萬張，價格區間訂在新台幣22.65元至51.2元，最高將斥資7.68億元。

長科指出，考量到全球經貿情勢不穩，為照顧股東權益，擬調整未來股息政策，將固定配發股息金額作為收購庫藏股之用，並於董事會決議實施庫藏股。

長科說明，公司自2023年第1季實施每季配息，最近兩個季度的現金股息皆為每股0.45元，每季配息總金額約為4.7億元，依照公司過往的配息原則，第2季董事會所決議的股息應於10月發放。

近期全球經貿情勢不穩，美國關稅風暴效應短期內恐無法消除，基於照顧小股東權益的考量，長科召開董事會決議實施庫藏股。

易發 （6425）董事會昨（14）日決議，為維護公司信用及股東權益，將自今天起的二個月內，自集中交易市場買回2,000張庫藏股，買回區間價格介於40元至60元，若買足2,000張，最高將斥資約1.2億元，預定買回股份占公司已發行股份總數比率為4.12%。

易發原本專注於LCD模組段設備研發，近來因搭上先進封裝CoWoS相關設備出貨旺季，2024年營運呈現大轉機走勢，全年合併營收16.97億元，年增55%。毛利率31.76%，年增6.9個百分點。稅後純益3,030.5萬元，前年則是虧損，每股純益0.69元。

易發董事會擬配發0.56元現金股利，加計0.44元資本公積配息，合計配息1元，將於5月16日召開股東常會承認配息案。

股東 配息

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