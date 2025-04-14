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采威國際搶 ESG 商機

經濟日報／ 記者林薏茹／台北報導

采威國際（6868）受惠全球淨零碳排及ESG政策加速推動，來自企業客戶的碳盤查數位解決方案需求明顯成長，加上雲端服務與智慧化整合解決方案需求暢旺，訂單能見度高，將成為挹注今年營運成長的強勁動能。

采威國際表示，自研智能碳管理平台推動成果顯著，因應市場自主碳盤查需求成長，今年啟動通路生態系建構計畫，將透過代理商、服務型經銷商與一般型經銷商等加速通路布局。

采威國際指出，雲端服務與智慧化整合解決方案方面，近期也明顯感受到來自營造業、零售餐飲業等產業客戶及ESG通路訂單需求，訂單能見度佳。

采威國際旗下雲端服務以IScloud360平台為核心，採用「雲端百貨」模式，提供訂閱制解決方案，除涵蓋微軟、Google及Autodesk等國際大廠SaaS授權雲端訂閱服務外，也提供自研AI管理平台如轉型大師、資安大師及isNet0碳管理平台。

采威首季受惠雲端服務與智慧化整合解決方案兩大業務營運成長，雲端服務平台IScloud360會員數大增，帶動單季營收達到1.66億元，年增27.3%，創新高。

ESG 雲端服務 餐飲業

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