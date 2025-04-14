新漢攻資安 營運添柴火

工業電腦廠新漢（8234）搶攻資安商機，旗下專注在工業級資安防護的椰棗科技昨（14）日宣布，將參加本屆台灣資安大會，並示範零信任資安架構下的AI智慧工廠。

法人看好，新漢集團逐步擴大資安、安控、機器人等新事業，可望為營運增添新柴火。

新漢指出，椰棗科技2017年成立以來，以工業級資安防護技術為企業打造最強韌的網路安全防護網，是智慧製造資安廠商中少數在早期即導入全階層式工業現場資安防護系統、並對標歐洲CRA及NIS2所要求的資安準則設計資安防護產品的廠商。

椰棗科技表示，近期利用AI設計惡意攻擊軟體對企業造成傷害的事件層出不窮，針對工控場域此類攻擊的即時防禦，該公司自研的eSAF工控資安防護系統結合最新的LLM（大型語言模型）技術，可即時偵測可疑流量與惡意行為，快速應對動態威脅並防禦持續性攻擊，自動生成應變指引，協助資安人員有效率地處置各類攻擊，大幅降低資安漏洞的風險。