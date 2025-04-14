東洋3月自結獲利1.75億元、年增1.89倍 首季獲利年增39%

東洋（4105）14日公布3月份自結合併損益，3月份合併營收5.66億元，年增42.56%；合併營業利益1.97億元，年增2.89倍；合併稅前盈餘2.31億元，年增2.06倍；稅後淨利1.75億元，年增1.89倍，3月份每股純益（EPS）0.71元。

東洋並今年第1季合併營收14.58億元，年增14.55%；合併營業利益為4.12億元，年增33%；合併稅前盈餘5.15億元，年增40%；第1季稅後淨利3.91億元，年增39.2%，首季EPS為1.57元。

東洋表示，3月獲利成長動能，除了營收明顯成長之外，單月毛利和去年同期比也明顯成長，再加上營業費用也稍微減少所致。

東洋說明，今年第1季因藝人感染病故事件，刺激國人自費施打流感疫苗人數增加，再加上公費流感疫苗也追加採購訂單，因此3月份營運表現較去年同期比較佳，另外公司外銷出口的困難學名藥Lipo-AB出貨至今已達1年以上，東洋獲得的分潤金額較去年同期更高，對公司獲利貢獻更勝於去年同期。

東洋總經理侯靜蘭日前法說會上表示，東洋發展策略包括營運三箭，包括外銷困難學名藥、授權引入新藥、及自製國產新藥，去年已有非常亮眼的表現。今年除了困難學名藥Lipo-AB美國市場將跳躍式成長之外，東洋在其他海外市場各個區域也開始啟動查登送件。

侯靜蘭表示，東洋去年來自海外市場的貢獻很大，除了Lipo-AB的美國市場之外，越南市場也有明顯成長。目前東洋在越南主攻癌症治療藥物，未來會在重症抗生素加強布局，希望與更多大型醫院策略合作，把現在台灣成功的模型，包括癌症跟重症的發展能夠成功複製到越南市場。

在國內自製新藥方面，東洋未來仍將有三項開發中藥品，希望陸續上市。