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安控股杭特拉出三根漲停 公布3月自結每股虧損0.01元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台股上周在川普超乎市場預期的對等關稅重擊下，周跌幅達8.31%，但安控股杭特（3297）卻幾乎不受大盤大跌影響，4/9大盤重挫千點之際，仍逆勢上漲逾7%，14日台股收黑，杭特卻續強攻漲停，因達公布注意交易資訊標準，公告3月自結每股虧損0.01元，並較去年3月由盈轉虧。

台股今日開盤一度大漲近500點，但遇到十日線反壓，終場下跌15.68點，收在19,513.09點。不過杭特仍續強，拉出第三根漲停板，收34.15元，創下去年7月底以來新高。

杭特因近期多次達公布注意交易資訊標準，公告3月自結數，3月營收1,600萬元，較去年同期成長24%，但稅後純益虧損400萬元，每股純益虧損0.01元。去年第4季營收4,100萬元，年減15%，稅後純益虧損600萬元，每股虧損0.15元。

杭特是成立逾35年的老牌安控廠，針對關稅戰議題，公司表示，沒有產品直接輸美，目前營收八至九成來自台灣，不受關稅戰衝擊，受惠AI需求帶動，相關新品軟體均有AI功能，預期有望帶動平均價格（ASP）提升。

杭特近年推出的新產品包括日本車牌辨識AI網路攝影機、1,200萬畫素魚眼網路攝影機、迷你PT AI人型網路攝影機、500畫素在席車位辨識網路攝影機等。

AI 台股

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