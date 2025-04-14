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築間4月15日起展開競拍 預計4月底掛牌上櫃

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
築間於明日起展開競拍，預計4月底掛牌上櫃。集團已於4月推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」，今年業績有望優於去年。築間/提供
築間於明日起展開競拍，預計4月底掛牌上櫃。集團已於4月推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」，今年業績有望優於去年。築間/提供

築間（7723）餐飲配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行新股4,780張，其中3,251張採競價拍賣，將於4月15日至17日展開競價拍賣投標，競拍底價為40.18元，每標單最低為1張，投標數量以1張（仟股）之整倍數為投標單位，以價高者優先得標，每人最高得標張數合計不超過416張（仟股），並於4月21日開標，預計4月底正式掛牌上櫃，主辦承銷商為凱基證券。

築間為增加外食剛需的消費族群，今年擴大品牌消費帶，增加中平價位的品牌，並優化旗下品牌，進行品牌汰弱留強，調整品牌結構，門市改裝與營業時間縮減，影響第1季合併營收13.40億元；然集團已於4月推出全新鍋物品牌「芡芳石頭火鍋」，看好第2季在母親節、畢業季的聚餐商機，目標上半年開出10間門市，以期帶動營收成長。

築間目前資本額4.58億元，為台灣最大的連鎖火鍋品牌，旗下同時涵蓋燒肉、中式、日韓等類別，共計13大品牌，全球總店數接近200家。集團積極發表新品牌品牌，強化低、中、高價格區間的市場布局，並適時優化品牌服務內容，修改菜單，推出新商品，以提升消費者新鮮感及滿意度，推升來客數與翻桌率成長，以維持營收規模經濟，提升營運表現。

築間將持續深耕台灣市場，提高品牌市占率，並靈活調整新舊品牌的營運發展，推動街邊店與百貨商場的布局，放大品牌群聚效應；隨著品牌價格區間布局完整，以及展店數持續增加，集團今年業績有望優於去年。

築間將於自4月15日至17日展開競價拍賣投標，競拍底價為40.18元，4月21日開標，預計4月底掛牌上櫃，正式進入資本市場。

布局 營收

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