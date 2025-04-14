昕奇雲端估5月底轉上櫃！美、澳、韓等新市場將有大成長

上奇（6123）子公司昕奇雲端（7747）預計5月下旬轉上櫃。策略長黃國峯指出，團隊作為少數專注於雲聚合與雲分享商業模式的FinOps平台運營商，致力於深耕全球新創產業，並以成為最懂「新創」的頂尖雲端服務運營商為首要目標。他表示，團隊已在農曆年前通過上櫃審議，最快5月下旬掛牌，而未來將持續擴大海外市場的發展，今年最主要的成長動能將落在韓國、澳洲、美國等新拓展的區域，未來發展保持樂觀看待。

黃國峯表示，昕奇雲端創立於2017年，團隊為專業的雲端服務營運商，多年來專注在行動應用、影音遊戲、新零售、學習平台等領域，而團隊在對「新創客戶」的服務方面著墨最深，並致力成為「新創好夥伴」，為客戶提供跨界、跨區域的商業營運平台。此外，團隊身為AWS、Google、Microsoft 重要的合作夥伴，也專注提供各種企業用戶公有雲技術服務與解決方案，從全方位顧問諮詢、資訊安全監控到SaaS服務。

黃國峯指出，昕奇雲端不同於一般傳統業務的競爭方式，而是強調對創新企業的深度理解，並透過與當地生態圈新創夥伴，相互構建良好的關係來增進價值，而非單純的商業價格競爭。事實上，新創客戶本身擁有非常強勁的成長動能，每年成長幅度都達到40%以上，而這個成長速度也將帶動整個新創產業快速發展，因此團隊並不會只做「雲」，而是把經營重點放在「生態系」的連結。

針對財務表現方面，黃國峯表示，公司本身擁有極高的營運效率，近年在新客戶的加持之下，讓營運利潤率比同業高好幾倍。而隨著對成本的控制不斷提升，第4季合併營收繳出3.9億元、年增32%的佳績，雖然今年第1季財報尚未公布，但自己預期首季成果仍將維持成長，且較上季有顯著增長，截至目前已連續21季持續成長，但由於昕奇雲端的業務預測性較高，團隊也持續嚴格控管價格，因此未來別提20幾季、就算30幾季也都有機會繼續維持成長態勢。

面對影響全球的關稅議題，黃國峯表示，虛擬經濟相較於實體經濟受到的影響較小，雖然大環境仍會對業務有所影響，但只要掌握自身原則與方向持續前進，相信受到的影響也會變得微乎其微。而針對海外布局，他透露，海外仍有95%的新區域尚未拓展，因此團隊今年將繼續以輕盈的商業模式快速複製成功模式，積極前進新市場尋求更多的機會，以強化整體生態系統和連結新創企業，助力整體市場快速成長。