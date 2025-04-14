櫃買資誠再攜手 創櫃板 Plus 深耕新創

創櫃板自2014年起設立，成立宗旨即為中小微創新企業提供免費輔導及籌資服務，為臺灣新創及創新產業提供培育功能，持續為產業發展貢獻心力。櫃買中心（Taipei Exchange）為響應政府「中小微企業多元振興發展計畫」的政策目標，期扶植更多的新創、創新及青年創業等企業，並挖掘更多隱形冠軍企業加入櫃買家族進入資本市場，於2025年起特將創櫃板蛻變為「創櫃板Plus」！

櫃買中心今年4月10日與資誠聯合會計師事務所合作舉辦「創櫃板Plus研討會」，就創櫃板Plus新制相關內容、申請實務及中小企業籌資實務進行說明交流，包括：新增證券承銷商、聯合會計師事務所及會計師公會、創投公會暨私募股權公會及所屬會員為推薦單位；獲得國發基金投資或經濟部SBIR、SIIR等創新研發補助及科學園區內成立的科學事業得無須取得推薦直接申請輔導；簡化營業計劃書內容；延長創新創意意見書效期；公司可自行選擇會計師內控輔導時間以及是否辦理登板前現金增資等等多項友善措施，未來並強化櫃買家族暨上市櫃公司CVC業務及投資媒合，期許更多具發展潛力的企業申請加入創櫃板，可於公開發行前即取得股票代號並增加創投法人注資機會。

資誠多年來深耕新創產業，於2018年成立資誠創業成長加速器結合財務、稅務、法律及管理顧問服務等專業人才，至今已成功輔導50家潛力新創募集達7億元投資，總估值超過10億元，並媒合多項商業合作案，為企業和新創夥伴創造雙贏局面。櫃買中心透過本次研討會與來自生技醫療、精密儀器、離岸風電、監控系統、化妝品開發、農產批發、節能設備與餐飲業等領域企業負責人或高階管理人員近距離雙向溝通，期許未來有更多具發展潛力的企業申請加入創櫃板。

櫃買中心對創新企業扶植不遺餘力，今年度更以專為扶植中小微創新企業而升級的創櫃板Plus，提供更多元豐富的免費輔導及媒合活動，協助提升中小微創新企業能見度，加速茁壯成長，進而促進經濟發展。更多申請加入創櫃板資訊，歡迎參考櫃買中心官網創櫃專區：https://www.tpex.org.tw/storage/about_event/gisaplus/index.htm。