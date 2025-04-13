聯合骨材 深耕北美市場

聯合骨材（4129）表示，預計今年有多項產品將取得美國食品暨藥物管理署（FDA）許可後上市，包含Modular Revision Hip及Press-Fit Patellar Knee等植入物醫材，仍將持續於美國推出新創產品，持續深耕北美市場。

面對美國對等關稅挑戰，聯合骨材表示，美國是全球人工關節骨科醫材的最大市場，公司於美國推廣多年已見成效，近年營收均呈現雙位數成長，營收占比也逐步提高。

然而，近期美國關稅政策變動頻繁，原先雙方互免關稅（福祉類產品適用0%稅率），如今轉變為單方面課徵32%關稅，後雖暫時調整為10%，但僅為期90天，仍待進一步談判，尚無定論，後續仍持續觀察與調整策略。

從第1季銷售地區來看，亞太區（APAC）營收占比40%仍是最高，其次為歐洲、中東及非洲區占比39%，美洲區占比21%。

其中歐洲、中東及非洲區第1季營收增加34%，依舊保持強勁成長態勢，營收占比從去年同期的36%提高至39%，目前EMEA地區最大市場是法國，公司仍持續拓展區域內其他國家，維持成長動能。