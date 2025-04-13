信紘科 擴廠拚接單

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

綠色製程建廠解決方案供應商信紘科（6667）表示，儘管美國關稅政策一再變動，該公司旗下客戶建廠工程進度目前不變，仍會陸續推動台灣、歐美等地區的擴廠，且有愈來愈多潛在客戶積極評估全球布局，助益信紘科後市接單，對今年營運成長深具信心。

信紘科近期基本面穩健向上，受惠半導體、高科技、記憶體等客戶設備訂單與工程服務認列加溫，3月合併營收4.77億元，為單月次高，僅次於2月單月新高5.12億元，月減7%，並較去年同期大增95.4%。

累計信紘科首季合併營收13.54億元，不但較去年第4季的10.55億元成長28.3%，也比去年同期6.41億元大增111.1%，創單季業績新高。

信紘科表示，近年發展綠色製程建廠解決方案整合業務轉型策略奏效，包括半導體、記憶體、高科技等產業客戶，大力推進新廠建置與擴增產能資本支出，伴隨台灣內需公共建設暢旺，挹注該公司在手訂單續創新高。

半導體 營收

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