興櫃添新兵 兩檔明登錄

本周櫃買家族再添兩檔新兵，包括極風雲創（7826）、和亞智慧將於4月15日登錄興櫃，今年來新登錄興櫃公司將達到21家。目前興櫃掛牌公司總共有349家，包含外國公司二家。

極風雲創將於15日登錄興櫃，主要提供資訊安全專業服務，以專業的資安技術能力及經驗，搭配資安軟硬體工具及設備對客戶提供資安顧問及服務。

輔導推薦證券商為群益金鼎、康和綜合證券，興櫃認購價為50元。

極風雲創為應用資安服務專業廠商，長期持續專注在雲端應用資安領域，為台灣應用資安服務的領導業者之一。該公司因應數位轉型的產業趨勢，逐步建立各項雲應用資安服務，目前的服務對象包含百大知名企業，為發展快速的新創公司。

和亞智慧將於15日登錄興櫃，主要是從事自動化方案、軟體開發、技術勞務與系統整合。

輔導推薦證券商為群益金鼎、凱基證券，興櫃認購價為45元。

和亞智慧憑藉超過20年光學影像處理及精密自動化的專業技術，提供客戶最佳的光學影像檢測系統整合方案。專精於AI圖像分析及光學檢測技術研發。