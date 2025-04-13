永捷 強攻歐洲化工市場

上曜集團加強化工產業布局，集團旗下的永捷（4714）總經理黃南豪表示，永捷正由一家傳統PU樹脂上游供應商進行多元發展，今年重點將在水性環保PU樹脂市場發展，隨著歐洲客戶環保水性產品量產，對公司長期訂單將注入穩定產能成長。

上曜集團日前舉行聯合法說會，集團董事長張祐銘表示，集團目前已有上曜、斐成、永捷、信立及世紀民生等五家上市櫃公司，其中永捷與子公司信立化學、孫公司普大應材透過策略性垂直整合，正打造台灣本土最具規模的PVC、PU合成皮及真皮貼合產業。

永捷創新科技小檔案 圖／經濟日報提供

永捷2024年合併營收8.25億元，年增六成，每股純益0.38元，較2023成長1.7倍。永捷2024年的營收貢獻中，運動鞋相關產品應用占比約四成，比2023年少了十個百分點，主要是擴大產品應用至環保材水性高固無溶劑、環保添加劑、及防刮塗層等領域。

展望未來，黃南豪表示，隨著運動業大廠庫存已逐步去化，有助未來拉貨力道回升。另外公司更看好淨零碳排趨勢，將搶攻水性環保PU樹脂市場。他表示。全球水性樹脂市場預計自2025年732.8億美元，以5.03%的複合年增長率成長，預計2030年將增加至936.6億美元以上。

黃南豪指出，永捷的新產品規劃將以歐洲環保水性為主，去年第2季開始接單生產，並投入一只6噸反應槽，設備月產能可再提升1倍以上。去年第3、4季產能已倍數成長，今年出貨將明顯提升。

他說明，PU樹脂因環保意識抬頭，環保型水性及高固無溶劑樹脂客戶陸續開發中，水性環保樹脂較可廣泛運用於運動鞋材、汽車、傢俱、電子材料、健身器材及服裝等等。另水性Foam coating將運用於運動鞋基材及服裝，已與客戶密切開發量產試樣中，規劃將再投入新設備。

原聚脂產品已與國內大廠完成開發並導入量產，新產品也陸續驗證中，除原設備產能外，將評估規劃再投一只10噸反應槽，月產能將提升以應客戶未來需求。

此外，永捷的產品也可應用在手機廠競推折疊手機，新產品陸續驗證中，有助可撓式HC材料出貨機會；另外包括防彈纖維產品、無溶劑樹脂持續開發新產品，將有助於營收及獲利成長。