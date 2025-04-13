博盛 力拚優於去年
功率場效電晶體（MOSFET）廠博盛半導體（7712）營運報捷，應用於AI PC的MOSFET已經推廣到客戶，強調不會缺席AI伺服器的市場；即便現階段車用、工控需求較疲弱，預期下半年可望明顯復甦，伴隨該公司積極強化DR.MOS產品量能，今年營運力拚優於去年。
博盛的低壓MOSFET廣泛應用於消費性電子與伺服器設備，高壓MOSFET則專注於各式AC-DC電源系統、與再生能源，車用元件則覆蓋車燈、儀表板、PD、車用空調與馬達驅動等領域。
供應鏈透露，博盛用於AI PC的MOSFET已經推廣到客戶，切入全球前三大品牌供應鏈。新產品方面，博盛的Dr.MOS產品線即以MOSFET搭配DRIVER整合型元件，可提升效率及整合度，目前博盛已針對自家MOSFET微調，並自研DRIVER，兩者搭配在一起做熱模擬等製程，將兩者搭配成最好的狀態，相關產品預計今年開始貢獻營運。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言