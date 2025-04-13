大宇資 新款手遊人氣夯
遊戲研發商大宇資（6111）旗下新款手遊《無盡夢迴》事前預約已正式突破30萬人次，從該遊戲開啟菁英封測後熱度飆升，二度瞬間額滿，官方不得不緊急多次關閉報名，顯示新產品相當受到市場期待。
大宇資今年首季營收12.92億元，年減2.7%。市場預料，新手遊本季上市後，將有助大宇資營收表現開始邁向成長之路。據悉，《無盡夢迴》是大宇資首款跨平台ARPG動作遊戲，本季起在台港澳、東南亞與日本營運，可望挹注營運，新遊戲融合日系厚塗美術風格與幻想童話題材，搭配AI女神李珠珢代言，更添增話題性。
大宇資預計今年推出四款遊戲。大宇資近期已成功取得日商圓谷株式會社旗下重量級IP《超人力霸王》，預計將與圓谷共同開發為手機遊戲，明年下半年上市。
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