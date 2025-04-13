安勤、磐儀 赴日攻邊緣AI

工業電腦（IPC）廠搶攻日本市場，安勤（3479）、磐儀將參加「2025年日本春季IT周（Japan IT Week）」大展，不約而同鎖定邊緣AI相關領域搶市，衝刺業績。

「Japan IT Week」是日本最大IT產業展會，今年將於4月23日至25日開展。面對AI運算需求迅猛成長，安勤表示，正積極推動綠色運算，以高效能運算（HPC）結合液冷技術，顯著降低能源消耗，提升AI與邊緣運算的效能與穩定性。

在智慧交通領域，安勤將在大展期間展示基於輝達Jetson平台的邊緣AI解決方案，透過AI即時分析駕駛行為、行人與車流動態，以及障礙物偵測，強化智慧交通管理能力，提升城市治理效能。

展望後市，安勤看好今年醫療、工控、零售、博弈等四大應用都將成長。法人預估，隨著安勤新增專案出貨規模提升，預料下半年業績將更勝上半年，呈現逐季走揚，預估2025全年營收將重返80億大關以上。

磐儀方面，其邊緣運算平台「IEC-3714」，在智慧零售應用展示中，該產品透過攝影機收集數據，並運用AI模型進行分析，包括年齡、性別、情緒及物件辨識。此技術可進一步整合至庫存管理系統，根據天氣、季節及其他因素，即時做出促銷與補貨決策。

此外，磐儀專為邊緣AI設計的「FPC-5211」，主要鎖定智慧城市需求，該平台不僅能夠處理來自光達（LiDAR）自動駕駛車輛和工業品質控制攝影機等各種感測器的大量數據，也能運用於分析多個交通路口的監控數據。

磐儀看好今年營運，預期與聯發科、樺漢結盟效益將進一步擴大，伴隨歐洲軌道電車專案、AI影像辨識及子公司磐旭智能助攻下，2025年營收將重返成長軌道，年增率可達雙位數百分比。