鈊象業績穩 躍資金避風港

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北報導

遊戲股王鈊象（3293）業績穩健成長，加上遊戲軟體產業與川普關稅戰無關，成為市場資金避風港，近期股價走勢相對硬挺。

川普在4月2日宣布對等關稅相關細節，台股歷經清明連假後，4月7日開始崩跌，上市櫃公司幾乎全面跌停，鈊象也不例外，但隔一天（8日）率先打開跌停，股價開始逆勢上揚，上周五（11日）收盤價823元，比川普發動關稅戰前收盤價810元高。

業界人士指出，軟體服務本身並不在川普關稅戰的範圍內，而且相較於其他遊戲同業主要是以內需市場為主，鈊象的業務大多在海外，並且以遊戲授權作為主要收入，自然不受到關稅戰影響，進而成為資金避風港。此外，鈊象每月營收穩健成長，也是市場資金湧入的原因之一。鈊象3月合併營收18.62億元，月增6.5%、年增26.6%，單月營收首度突破18億元大關，創新高；首季營收53.59億元，為單季新高，年增28.3%。

業界人士表示，儘管目前川普已對中國大陸以外的其他市場，暫緩實施對等關稅政策90天，但未來關稅戰勢必還有許多變數，而鈊象的業務性質不但具備避險特質，而且毛利率高達96%，成為資金避風港。

展望未來，鈊象董事長李柯柱日前於法說會表示，對今年營運仍充滿信心。他指出，今年相當看好東南亞與美洲市場，其中，東南亞去年貢獻整體營收比重達44%，今年前兩月占比已攀升至52%。

李柯柱認為，東南亞市場具備龐大人口紅利，加上公司已在東南亞布局很久，除了東南亞，對印度市場也看好可穩定成長，長期來看對東南亞發展頗具信心。

鈊象正強化歐洲線上博弈市場布局，並積極申請英國線上博弈執照，估計今年下半年有機會取得執照，而英國是歐洲最大的線上博弈市場，若有機會切入，對公司未來成長有很大的幫助。

東南亞 鈊象 關稅

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